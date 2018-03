“Muitas pessoas querem fazer”, diz produtor sobre papel de princesa Diana em série de TV

A primeira temporada da série Feud, sobre brigas famosas do mundo do entretenimento, intitulada Bette and Joan, estreou no domingo, 12, aqui no Brasil, mas o seu criador, Ryan Murphy, já está planejando o segundo ano da série, que terá como tema o casamento entre o príncipe Charles e a princesa Diana.

Em entrevista à Entertainment Weekly, o produtor confirmou que já trabalha na segunda temporada e no momento está escolhendo quem irá interpretar o casal. “Quem quer que viva esses papéis, é uma grande função”, diz Murphy. “Nós estamos nos aproximando dessas pessoas com amor, compreensão e gentileza. Muitas pessoas querem fazer.”

Murphy, conhecido por idolatrar grandes personalidades do mundo do entretenimento e da cultura pop, se diz fascinado por Diana e explica: “o que me chama a atenção nela é como ela era ótima com os filhos. Ela era uma pessoa comum colocada numa circunstância incomum.”

Na atual Feud: Bette and Joan, Susan Sarandon e Jessica Lange dão vida às atrizes Bette Davis e Joan Crawford, que desenvolveram uma famosa e grandiosa rixa durante as gravações do clássico filme O Que Terá Acontecido a Baby Jane? nos anos 1960.