MTV divulga íntegra de entrevista com Kurt Cobain em 1994; assista

Kurt Cobain voltou às páginas (da internet) da mídia internacional este ano, muito por causa do documentário Kurt Cobain: Montage of Heck, do diretor Brett Morgen, que estreou no Festival de Sundance em fevereiro, está em alguns cinemas nos EUA e na Europa, deve estrear em algumas salas brasileiros em junho. A HBO americana ainda transmite o filme no dia 4 de maio.

O que apareceu nesses dias foi a íntegra da entrevista que o músico concedeu à MTV americana em 1994, mesmo ano da sua morte (7 de abril). Na entrevista, Kurt e um jornalista conversam sobre diversos assuntos, entre eles os problemas de estômago do músico, o Unplugged, Nevermind e a filha Frances Bean Cobain. “Eu não poderia estar mais feliz agora”, diz o músico em um ponto da entrevista, sobre a banda e a família.

Veja (em inglês):

Leia mais sobre Kurt Cobain:

