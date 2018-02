Motörhead faz versão de ‘Sympathy for the Devil’, dos Rolling Stones; ouça

O 22º disco do Motörhead, Bad Magic, chega nesta sexta-feira, 25, mas uma série de canções foi liberada para audição nesta terça-feira, 25, via The Guardian.

Entre elas, está uma versão nervosa de Sympathy for the Devil, clássico dos Stones. Ouça:

O trio não mexe tanto na canção – a postura respeitosa já tinha sido praticada em um cover antigo de Jumpin’ Jack Flash. O “woo-woo” continua lá, assim como a estrutura característica do ritmo da música. Tudo com a voz poderosa de Lemmy que deixa o tom um pouco mais sombrio.

Recentemente, o baixista e vocalista do Motörhead disse, também em uma entrevista ao The Guardian, que continua “indestrutível” em relação às drogas, e que trocou o uísque pelo suco de laranja com vodca como medida de prevenção.

