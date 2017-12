Mostra de Mario Cravo Neto vem para Estação Pinacoteca

Os trabalhos do fotógrafo Mario Cravo Neto poderão ser vistos a partir de 27 de julho na Estação Pinacoteca, em São Paulo. Além de 45 fotografias em preto e branco, que são os ícones de sua produção, a curadoria de Diógenes Moura também traz uma projeção de 250 imagens coloridas feitas no final dos anos 1960, em NY, além de 30 imagens desse período e um “núcleo dos afetos” com cartas e fotografias da mesma época.

Confira algumas imagens da exposição:

MARIO CRAVO NETO

Espaço Pinacoteca. Largo Gal. Osório, 66, 3335-4990.

3ª a dom., 10 h/ 18 h (5ª, 10 h/ 22 h).

R$ 6 (sáb., grátis).

Abertura dia 27 de julho.