Mostra de Cinema tem repescagem até quarta-feira; veja a programação completa

Ubiratan Brasil

Como já se tornou tradicional, a Mostra termina oficialmente nesta quinta-feira, 1º, mas agora começa a fase da repescagem, em que serão exibidos os longas mais destacados seja na avaliação do público e da imprensa como também do júri oficial.

Assim, a partir desta sexta-feira, 2, a Sala Cinemateca (até domingo) e o Cinesesc (até quinta-feira) exibirão os longas que encantaram os participantes da Mostra. Como o documentário Francisco Brennand, dirigido pela sobrinha-neta do artista, Mariana Brennand Fortes – Brennand abriu seus diários, escritos desde 1949, para a ela, possibilitando a construção de um documentário com ares híbridos, até ficcionais, como a narração de um sonho cinematográfico. Por meio de belas imagens (a fotografia é de Walter Carvalho) e pela voz do artista – suas falas ou pela criação de narrativa a partir de sua escrita íntima – abre-se uma janela para que o público adentre nos mistérios e trabalhos do universo de Brennand.

Outro filme que deve atrair bom público é Love Is All You Need, de Susanne Bier: não apenas pelo tom de comédia, mas também por conta do cancelamento das sessões do filme.

A repescagem traz a chance para se (re)ver A Copa Esquecida, de Lorenzo Garzela e Filippo Macelloni, falso documentário em tom humorístico, ou ainda No, de Pablo Larraín, sobre a derrocada da ditadura Pinochet no Chile.

Serão exibidos ainda Los Dias, de Ezequiel Yanco, We Came Home, de Ariana Delaware, Sinfonia de Um Homem Só, de Cristiano Burlan, Shameless, de Filip Marczewski, Oro Colombiano, de Sanjay Agarwal e Ivan Higa, e 111 Garotas, de Nahid Ghobadi e Bijan Zamanpira. Veja a programação:

02/11/2012 – Sexta



CINEMATECA – SALA BNDES

Sessão – 15:00 – GAMER (GAAMER), de Oleg Sentsov (92′). UCRÂNIA. Falado em russo. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 10 anos.

Sessão – 16:46 – HOT HOT HOT (HOT HOT HOT), de Beryl Koltz (90′). LUXEMBURGO. Falado em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 12 anos.

Sessão – 18:30 – O SOM AO REDOR (O SOM AO REDOR), de Kleber Mendonça Filho (131′). BRASIL. Falado em português. Legendas em inglês. Indicado para: 14 anos.

Sessão – 20:55 – MINHA VIDA EM NAIRÓBI (NAIROBI HALF LIFE), de Tosh Gitonga (96′). QUÊNIA, ALEMANHA. Falado em suaíle. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 12 anos.



CINESESC

Sessão – 14:00 – A BELA QUE DORME (BELLA ADDORMENTATA), de Marco Bellocchio (115′). FRANÇA, ITÁLIA. Falado em francês, italiano, latim. Legendas em português. Indicado para: 12 anos.

Sessão – 16:10 – OS SELVAGENS (LOS SALVAJES), de Alejandro Fadel (119′). ARGENTINA. Falado em espanhol. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 16 anos.

Sessão – 18:20 – WE CAME HOME (WE CAME HOME), de Ariana Delawari (80′). ESTADOS UNIDOS, AFEGANISTÃO. Falado em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: Livre.

Sessão – 20:00 – NA NEBLINA (V TUMANE), de Sergei Loznitsa (127′). ALEMANHA, RÚSSIA, LETÔNIA, HOLANDA , BIELORÚSSIA. Falado em russo. Legendas em português. Indicado para: livre.

Sessão – 22:20 – A COPA ESQUECIDA (IL MUNDIAL DIMENTICATO), de Lorenzo Garzella, Filippo Macelloni (95′). ITÁLIA. Falado em espanhol, italiano, inglês, alemão, português, mapuche. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: Livre.

02/11/2012 – Sexta

APRESENTAÇÃO ESPECIAL – ÁREA EXTERNA DO AUDITÓRIO IBIRAPUERA

Sessão – 20:00 – NOSFERATU (NOSFERATU), de Friedrich Wilhelm Murnau (94′). ALEMANHA. Mudo. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: Livre.

03/11/2012 – Sábado

CINEMATECA – SALA BNDES

Sessão – 15:00 – O REI DO CURLING (KONG CURLING), de Ole Endresen (75′). NORUEGA. Falado em norueguês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: Livre.

Sessão – 16:30 – QUANDO VI VOCÊ (WHEN I SAW YOU), de Annemarie Jacir (94′). PALESTINA, JORDÂNIA. Falado em árabe. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: livre.

Sessão – 18:19 – OUTRAGE: BEYOND (AUTOREIJI: BIYONDO), de Takeshi Kitano (112′). JAPÃO. Falado em japonês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 16 anos.

Sessão – 20:30 – COLEGAS (COLEGAS), de Marcelo Galvão (100′). BRASIL, ARGENTINA. Falado em português, espanhol. Legendas em português. Legendas eletrônicas em inglês. Indicado para: Livre.

CINESESC

Sessão – 14:00 – LOVE IS ALL YOU NEED (LOVE IS ALL YOU NEED), de Susanne Bier (116′). FRANÇA, ITÁLIA, DINAMARCA, SUÉCIA, ALEMANHA. Falado em alemão, inglês, italiano. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 12 anos.

Sessão – 16:10 – LA NOCHE DE ENFRENTE (LA NOCHE DE ENFRENTE), de Raúl Ruiz (110′). FRANÇA, CHILE. Falado em espanhol. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 14 anos.

Sessão – 18:10 – TRANSPAPA (TRANSPAPA), de Sarah Judith Mettke (89′). ALEMANHA. Falado em alemão. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 12 anos.

Sessão – 19:50 – O PESO DA CULPA (SCHULD SIND IMMER DIE ANDEREN), de Lars- Gunnar Lotz (93′). ALEMANHA. Falado em alemão. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 12 anos.

Sessão – 21:40 – NO (NO), de Pablo Larraín (115′). CHILE, FRANÇA, ESTADOS UNIDOS. Falado em espanhol. Legendas em português. Legendas eletrônicas em inglês. Indicado para: 14 anos.

04/11/2012 – Domingo

CINEMATECA – SALA BNDES

Sessão – 15:00 – O GUIA PERVERTIDO DO CINEMA (THE PERVERT’S GUIDE TO CINEMA), de Sophie Fiennes (150′). REINO UNIDO, ÁUSTRIA, HOLANDA. Falado em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 18 anos.

Sessão – 17:50 – O GUIA PERVERTIDO DA IDEOLOGIA (THE PERVERT´S GUIDE TO IDEOLOGY), de Sophie Fiennes (134′). IRLANDA. Falado em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: Livre.

Sessão – 20:20 – LOVE IS ALL YOU NEED (LOVE IS ALL YOU NEED), de Susanne Bier (116′). FRANÇA, ITÁLIA, DINAMARCA, SUÉCIA, ALEMANHA. Falado em alemão, inglês, italiano. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 12 anos.

CINESESC

Sessão – 14:00 – MAR CALMO (LA MER A L´AUBE), de Volker Schlöndorff (90′). FRANÇA, ALEMANHA. Falado em francês, alemão. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: Livre.

Sessão – 15:50 – LAWRENCE DA ARÁBIA (LAWRENCE OF ARABIA), de David Lean (216′). REINO UNIDO. Falado em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 10 anos.

Sessão – 19:40 – ESTRADA DE PALHA (ESTRADA DE PALHA), de Rodrigo Areias (93′). PORTUGAL, FINLÂNDIA. Falado em português, saami. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 10 anos.

Sessão – 21:30 – PREENCHENDO O VAZIO (LEMALE ET HA’HALAL), de Rama Burshtein (87′). ISRAEL. Falado em hebraico. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 10 anos.

05/11/2012 – Segunda

CINESESC

Sessão – 14:00 – 111 GAROTAS (111 DOKHTAR), de Nahif Ghobad, Bijan Zamanpira (79′). IRAQUE, IRÃ. Falado em farsi. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 14 anos.

Sessão – 15:30 – TENHO 11 ANOS (I AM ELEVEN), de Genevieve Bailey (95′). AUSTRÁLIA, MARROCOS, SUÉCIA, CHINA, INDIA, REPUBLICA CHECA, FRANÇA, TAILÂNDIA, JAPÃO, ALEMANHA, BULGÁRIA, HOLANDA, REINO UNIDO, ESTADOS UNIDOS. Falado em inglês, hindi, alemão, japonês, berber, sueco, bulgaro, tailandês, francês, malayalam, mandarin. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: Livre.

06/11/2012 – Terça

CINESESC

Sessão – 14:00 – SPEED- EM BUSCA DO TEMPO PERDIDO (SPEED – AUF DER SUCHE NACH DER VERLORENEN ZEIT), de Florian Opitz (97′). ALEMANHA. Falado em alemão. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 10 anos.

Sessão – 15:50 – EM FAMÍLIA (IN THE FAMILY), de Patrick Wang (169′). ESTADOS UNIDOS. Falado em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 14 anos.

Sessão – 18:50 – SHAMELESS (BEZ WSTYDU), de Filip Marczewski (80′). POLÔNIA. Falado em polonês. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 18 anos.

Sessão – 20:30 – MUNDO INVISÍVEL (MUNDO INVISÍVEL) (93′). BRASIL. Falado em português, inglês, armênio. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 14 anos.

07/11/2012 – Quarta

CINESESC

Sessão – 14:00 – MEU CARO AMIGO CHICO (MEU CARO AMIGO CHICO), de Joana Barra Vaz (111′). PORTUGAL. Falado em português de portugal. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: Livre.

Sessão – 16:10 – O REI DO CURLING (KONG CURLING), de Ole Endresen (75′). NORUEGA. Falado em norueguês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: Livre.

Sessão – 17:40 – A COPA ESQUECIDA (IL MUNDIAL DIMENTICATO), de Lorenzo Garzella, Filippo Macelloni (95′). ITÁLIA. Falado em espanhol, italiano, inglês, alemão, português, mapuche. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: Livre.

Sessão – 19:30 – FRANCISCO BRENNAND (FRANCISCO BRENNAND), de Mariana Brennand Fortes (75′). BRASIL. Falado em português. Legendas eletrônicas em inglês. Indicado para: Livre.

Sessão – 21:00 – O GEBO E A SOMBRA (O GEBO E A SOMBRA), de Manoel de Oliveira (91′). PORTUGAL. Falado em francês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 12 anos.

08/11/2012 – Quinta – Sessão – 14:00 – A CULPA DO CORDEIRO (LA CULPA DEL CORDERO), de Gabriel Drak (81′). URUGUAI. Falado em espanhol. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 16 anos.

Sessão – 16:00 – A CAÇA (JAGTEN), de Thomas Vinterberg (115′). DINAMARCA. Falado em dinamarquês. Legendas em português. Indicado para: 14 anos.