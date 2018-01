Mostra ‘A Era dos Games’ chega ao Brasil em agosto com mais de 150 jogos em exposição

A exposição A Era dos Games, concebida pelo Barbican Center, de Londres, chega ao Brasil em agosto, e os ingressos já estão à venda. A mostra ocupará o Pavilhão da Bienal, no Parque Ibirapuera em São Paulo, entre 16 de agosto e 12 de novembro. Depois, segue para o Museu Histórico Nacional no Rio de Janeiro, onde ficará em cartaz de 6 de dezembro a 05 de março de 2018. Nas duas cidades, o público poderá interagir com mais de 150 jogos de sucesso.

As visitas à exposição terão horários pré-agendados e serão realizadas em seis sessões diárias, com 90 minutos de duração cada. Já é possível adquirir ingressos antecipadamente online (clique aqui). Vendas de ingressos na bilheteria ocorrem a partir da data de abertura, 16 de agosto.

Segundo um comunicado divulgado nesta semana, a exposição consumiu dois anos de trabalho a um custo de um milhão de libras. São cerca de seis décadas de games escrutinadas em 13 seções temáticas distintas. Dentre os mais de 150 jogos selecionados, está por exemplo o Pong, jogo de tênis que deu início à Atari. Outras empresas como Nintendo, Sega, Microsoft e Sony também estarão na mostra.

Um embrião da exposição atual foi apresentado no Museu da Imagem e do Som de São Paulo em 2011. Batizada originalmente de Game On, mais tarde o evento incorporou o número 2.0 ao título para dar conta das atualizações tecnológicas surgidas ao longo do período em que excursionou pelo mundo — foram 33 cidades de 25 países e quase quatro milhões de pessoas. A edição que desembarca agora no Brasil chega em versão ampliada, com games de última geração e inclui jogos produzidos no País.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja algumas imagens da exposição:

*Todas as fotos são da Canivello Comunicação

A ERA DOS GAMES

De 16 de agosto a 12 de novembro de 2017

Terça a domingo, das 11 às 20 horas

Sessões diárias às 11h, 12h30, 14h, 15h30, 17h e 18h30

Preço R$40,00 / R$20,00 meia entrada*

Vendas: www.ingresse.com

Pavilhão da Bienal – 3º pavimento – Acesso pela rampa externa

Parque Ibirapuera – Portão 03. Av. Pedro Alvares Cabral S/N – São Paulo, Brasil