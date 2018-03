Morre Percy Sledge, interprete de ‘When a Man Loves a Woman’

Atualizado às 18h50

Percy Sledge, um dos grandes nomes da soul music norte-americana, conhecido pelo sucesso When a Man Loves a Woman, morreu nesta terça-feira, aos 73 anos. Sledge, que lutava contra um câncer de fígado há vários anos, estava em sua residência em Baton Rouge, Luisiana, nos Estados Unidos. “Ele era uma pessoa fantástica e você não encontra isso facilmente neste meio”, afirmou seu agente Steve Green.

Nascido em 25 de novembro de 1941, em Leighton, no Alabama, Percy Sledge trabalhou como enfermeiro no início da década de 1960, antes de se tornar músico. Ele também integra o Hall da Fama do Rock and Roll desde 2005.

Composta por Calvin Lewis e Andrew Wright em 1966, When a Man Loves a Woman foi o single de estreia de Sledge em sua carreira. A balada, que dominou as paradas de sucesso daquele ano por várias semanas, ocupa a 53.ª posição da lista das 500 maiores canções de todos os tempos da revista Rolling Stone.

Ainda de acordo com a publicação, Sledge improvisou a melodia e a letra antes de dar crédito a seus colegas do pequeno grupo ao qual pertencia e que o ajudou nos arranjos da música. Em 1991, a canção foi regravada por Michael Bolton. Segundo a Rolling Stone, Sledge havia acabado de perder o emprego e sua mulher na época que gravou o sucesso. “Eu não tinha dinheiro para viver, e não podia fazer nada para reconquistá-la”, lembrou-se, certa vez, em uma entrevista