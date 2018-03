Morre o historiador e crítico de arte Walter Zanini

Morreu nesta madrugada, em São Paulo, o historiador, crítico de arte e professor Walter Zanini. Primeiro diretor do Museu de Arte Contemporânea (MAC) da USP, entre 1963 e 1978, foi figura fundamental na estruturação da instituição. No MAC, concebeu o programa “Jovem Arte Contemporânea” entre 1967 e 1974, um dos destaques de sua atuação. Nascido em 1925, Zanini foi também curador de duas importantes edições da Bienal de São Paulo, a 16.ª e a 17.ª, em 1981 e 1983. O velório ocorre hoje a partir das 13 horas no cemitério da Vila Alpina. O corpo será cremado no mesmo local.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.