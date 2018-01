Morre o cineasta Daniel Díaz Torres

O cineasta cubano Daniel Díaz Torres, diretor da tragicomédia O filme de Ana, morreu nessa segunda-feira, 16. Ele tinha 64 anos e sofria de câncer. Iniciou a carreira como assistente de direção, em 1971. Sua primeira obra de ficção foi Jíbaro (1982), mas só com o polêmico Alicia en el pueblo de Maravillas é que foi reconhecido internacionalmente. Era integrante do Comitê de Cineastas da América Latina e membro fundador do Conselho Superior da Fundação do Novo Cinema Latinoamericano. / EFE

