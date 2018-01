Morre, aos 78 anos, a atriz Norma Bengell

Ubiratan Brasil

A atriz Norma Bengell morreu na madrugada desta quarta-feira, dia 9, vítima de problemas respiratórios causados por um câncer no pulmão esquerdo. Ela estava com 78 anos e estava internada em um hospital do Rio de Janeiro. Segundo amigos e familiares, Norma estava lúcida, embora tivesse dificuldades para reconhecer algumas pessoas.

Considerada uma das principais atrizes do Cinema Novo brasileiro, Norma Bengell protagonizou o primeiro nu frontal da cinematografia nacional, no filme “Os Cafajestes”, dirigido em 1962 por Ruy Guerra. Dona de uma beleza estonteante, voz sensual, Norma começou a carreira fazendo comédias de chanchada, como “O Homem do Sputinik” (1959), de Carlos Manga e protagonizada por Oscarito.

No cinema, trabalhou ainda com Walter Hugo Khouri (“Noite Vazia”), Julio Bressane (“O Anjo Nasceu”), Paulo Cézar Saraceni (“A Casa Assassinada”), Glauber Rocha (“A Idade da Terra”). Sua presença sedutora encantou também a crítica internacional, como a conceituada revista francesa Cahiers du Cinema.

Além de atriz, Norma aventurou-se também como cineasta, estreando em 1988 com “Eternamente Pagu”, mas causando polêmica com sua versão de O Guarani (1987), por conta das acusações de irregularidades na prestação de contas da produção. Seu último trabalho como diretora foi o documentário “Infinitamente Guiomar Novaes” (2003).

Norma sofria com problemas de saúde desde 2010, quando uma série de quedas em sua casa provocou um problema na coluna que dificultava sua locomoção.

