Morre Márcio Ribeiro, apresentador do ‘X-Tudo’

O ator e humorista Márcio Ribeiro, conhecido por ter apresentado o programa infantil X-Tudo (TV Cultura), morreu na madrugada desta quarta-feira, 29, em Brasília. De acordo com mensagem publicada no perfil do artista no Facebook, ele faleceu devido a complicações cardíacas.

Márcio Ribeiro, que tinha 49 anos, estava na capital federal para fazer shows e passou mal na tarde de terça-feira, 28. Ele foi internado na UTI do Hospital Regional da Asa Norte, mas faleceu às 5h30 de hoje, segundo comunicado da Nume Produções.

O corpo do artista será velado e sepultado em São Paulo.