Morre Bert Stern, fotógrafo que fez as últimas imagens de Marilyn Monroe

Bert Stern e Marilyn Monroe

O fotógrafo Bert Stern, reconhecido por seus célebres retratos de estrelas do cinema, como Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn e Marilyn Monroe, a quem realizou sua última sessão de fotos, morreu aos 83 anos na última quarta-feira (26) em Nova York, informou nesta sexta a imprensa americana.

A morte de Stern foi anunciada pela atriz Shannah Laumeister, casada secretamente com o renomado fotógrafo em 2009. Apesar de ter confirmado sua morte, a esposa de Stern evitou dar mais informações e, inclusive, mencionar a causa de seu falecimento.

Embora seja uma unanimidade entre os fotógrafos, Bert Stern adquiriu relevância mundial ao retratar a mítica Marilyn Monroe sem roupas. Realizada entre os dias 24, 25 e 26 de junho de 1962, essa sessão de fotos seria a última da loira mais famosa de Hollywood, já que ela morreu seis semanas mais tarde, no dia 5 de agosto desse mesmo ano.

A atriz Sophia Loren e o escritor Truman Capote também posaram para Stern, que também assina o clássico retrato da atriz Sue Lyon com óculos de sol em forma de corações. A imagem em questão ganhou destaque ao ser usada como capa do filme “Lolita”, de Stanley Kubrick.

Filho de judeus imigrantes, Stern nasceu no Brooklyn em 1929 e empreendeu uma carreira na fotografia de grande sucesso, trabalhando para marcas como Smirnoff e terminando no set do filme “Cleópatra” (1963), no qual retratou o casal formado por Liz Taylor e Richard Burton.

No entanto, a vida pessoal de Stern não foi tão bem-sucedida como a profissional, já que o fotógrafo teve um casamento fracassado com a dançarina Allegra Kent, viu suas finanças irem às ruínas e tinha uma delicada saúde. EFE