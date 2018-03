Morre aos 72 anos Wayne Carson, autor de ‘Always On My Mind’

Wayne Carson, compositor de sucessos como Always On My Mind, interpretado por Elvis Presley, morreu aos 72 anos, informou nesta segunda-feira o jornal Springfield New-Leader, do Missouri. O compositor sofria de diabetes, problemas cardíacos e cálculos renais, lembrou sua mulher, Wyndi Harp Head, que comunicou o falecimento ao jornal.

“Nossa comunidade musical perdeu um imenso talento muito cedo”, disse em um comunicado Neil Portnow, presidente da National Academy of Recording Arts and Sciences, que entregou dois prêmios Grammy ao compositor.

Wayne Carson contava que escreveu Always On My Mind em 10 minutos em sua cozinha, sem pensar a princípio que era necessário um interlúdio na canção.

Pressionado por seu produtor, escreveu rapidamente o interlúdio da canção interpretada por Elvis Presley em 1972: “Tell me, tell me that your sweet love hasn’t died”. Nascido em Denver (Colorado), Wayne Carson tocava piano, guitarra, baixo e bateria. (AFP)