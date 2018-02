‘Montage of Heck’, documentário sobre Kurt Cobain, terá músicas inéditas

E no mesmo dia em que se completou 25 anos do encontro de Kurt Cobain com Courtney Love, a HBO divulgou que o documentário Montage of Heck, que passa no canal americano em abril, vai trazer material inédito produzido pelo músico.

Em um comunicado, a emissora diz que o filme “vai fornecer acesso sem barreiras aos arquivos de Cobain, exibir seus filmes nunca vistos, gravações, desenhos, fotografias, diários, demos, arquivos pessoais e cadernos de composições”. O canal também afirma que canções originais do músico serão divulgadas, assim como performances inéditas do Nirvana.

O filme é dirigido por Brett Morgen e produzido por Frances Bean Cobain, filha do casal. O título remete a uma mixtape produzida pelo músico e que circulou na internet no final do ano passado.

Esta é a primeira produção cinematográfica “autorizada” sobre Kurt Cobain – e tem tudo para ser a melhor.