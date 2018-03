Monsters of Rock começa em São Paulo

Marcia Pezenti

SÃO PAULO- Dia ensolarado em SP, e os portões da Arena Anhembi abriram às 10h deste sábado,25, para receber mais uma edição do Monsters of Rock.

A fila já é enorme, fãs de todo Brasil vieram para conferir o line up de peso que o festival reuniu este ano.Difícil é achar alguém de São Paulo nessa multidão.

Morgana Gebien, de Blumenau, viajou mais de 10 horas com as amigas para assistir o show do Ozzy. Ela conta que virá os dois dias, e que amanhã, o preferido é o Kiss.

Suely Alves, do ES, é designer de moda e caprichou na produção.’Passei 3 dias para finalizar meu look’. Amo Ozzy e para ver ele vale a pena’, afirma.

Em shows clássicos não é difícil encontrar pais e filhos juntos. Iraí Sanches, de 52 anos, fã de Ozzy, trouxe o filho de 13, para o evento. ‘A paixão por rock clássico acabou influenciando o gosto musical do meu filho’, diz.

Quem abre esse primeiro dia de festival é a banda de Andreas Kisser, De La Tierra. As atrações mais esperadas deste sábado são os britânicos Judas Priest, Motöhead e Ozzy Osbourne.

Confira o line up completo do Monsters of Rock

Sábado

12h00 – De La Tierra

13h05 – Primal Fear

14h20 – Coal Chamber

15h50 – Rival Sons

17h20 – Black Veil Brides

18h50 – Motörhead

20h40 – Judas Priest

22h30 – Ozzy Osbourne

Domingo

12h15 – Dr Phoebes

13h05 – Steel Panther

14h20 – Yngwie Malmsteen

15h50 – Unisonic

17h20 – Accept

18h50 – Manowar

20h40 – Judas Priest

22h30 – Kiss