Molejo manda uma versão de ‘Despacito’ no Encontro com Fátima Bernardes; veja

O Molejo esteve na manhã desta sexta, 26, no Encontro com Fátima Bernardes e mandou uma versão do megahit Despacito.

“Este é o despacito do Molejito no Encontrito”, disse o vocalista do grupo, Anderson.

Veja:

Recentemente, Compadre Washington anunciou uma turnê conjunta entre Molejo e É o Tchan.

Em abril, em entrevista ao canal do apresentador Cauê Moura, no Youtube, Robert Trujillo, o baixista do Metallica, ficou “entusiasmado” com a performance de Anderson Leonardo e companhia. Veja aqui.

Despacito, do porto-riquenho Luis Fonsi, alcançou neste mês o número 1 da lista Hot 100 da Billboard e se tornou a primeira canção em espanhol a reinar nos Estados Unidos desde Macarena, que conseguiu o feito em 1996.