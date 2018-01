‘Modern Family’ terá mais duas temporadas

A série de TV Modern Family será renovada por mais duas temporadas, informou na manhã desta quinta-feira, 11, o site The Hollywood Repórter. Ainda de acordo com a publicação online, serão, ao todo, 44 novos episódios. Ainda não se sabe, entretanto, se a 10ª temporada da produção será, de fato, a última.

Modern Fanily, que já venceu cinco prêmios Grammy, é a segunda série mais vista nos Estados Unidos. Ela perde apenas de The Big Bang Theory. O programa tem o formato de um documentário falso e aborda assuntos de diferentes famílias em cenas do cotidiano. No Brasil, a série, que está na 8ª temporada, é exibida pela canal Fox Life.