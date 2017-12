Modelo de Lucian Freud faz visita guiada no Masp

Amigo, modelo, assistente e fotógrafo oficial do pintor Lucian Freud, cuja exposição Corpos e Rostos será aberta nesta quinta-feira, 27, no Masp, David Dawson faz às 15 horas uma palestra no pequeno auditório do Museu de Arte de São Paulo (Masp). Após a conversa, Dawson fará um a visita guiada à mostra do amigo, onde estão expostas 28 fotografias que fez de seu ateliê em Londres.

Dawson foi modelo da última tela (imagem) pintada por Lucian Freud, neto de Sigmund Freud, criador da psicanálise.

Para participar da palestra, os interessados devem enviar um e.mail ao British Council (rsvp.sp @britishcouncil.org.br). O Masp fica na avenida Paulista, 1.578.

Leia aqui matéria do repórter Antonio Gonçalves Filho, publicada no Caderno 2, sobre a exposição Corpos e Rostos.