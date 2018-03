Mixhell e Buraka Som Sistema abrem o Palco Sunset

A música começou no Palco Sunset com o Buraka Som Sistema e o Mixhell, projeto de música eletrônica do baterista Iggor Cavalera e sua mulher, Laima Leyton. Como tem acontecido nos outros dias, poucas pessoas acompanhavam de perto o primeiro show desta sexta-feira, com o sol castigando a Cidade do Rock e o público começando a chegar.

O Buraka Som Sistema, formado por Lil’John, Riot e Conductor, mistura o kuduro, ritmo angolano, e música eletrônica. Empolgado, o trio transformou o Sunset em um verdadeiro balei funk. Em determinado momento, vinte mulheres subiram ao palco para dançar. A banda também jogou água na plateia, o que veio a calhar diante do calor. No final, um dos filhos de Iggor que acompanhou o show inteiro do palco, lançou as baquetas do pai para o público.