‘Missão: Impossível – Nação Secreta’ ganha novo trailer

O estúdio Paramount divulgou o trailer oficial de Missão: Impossível – Nação Secreta (Mission: Impossible – Rogue Nation). No quinto filme da franquia, que chega aos cinemas no dia 13 de agosto, o agente Ethan Hunt (Tom Cruise) e o seu time tentam erradicar o “Sindicato”, uma organização criminosa internacional que quer destruir a IMF (Impossible Mission Force).

Dirigido por Christopher McQuarrie (Jack Reacher: O Último Tiro), o longa foi rodado nas cidades de Viena, Marrocos e Londres. Além de Cruise no papel do agente Hunt, integram o elenco os atores Simon Pegg, como Benji; Jeremy Renner, como Brandt; e Ving Rhames, como Luther. Alec Baldwin e Rebecca Ferguson também estão no filme.