‘Missão Impossível – Nação Secreta’ domina bilheterias nos EUA no fim de semana

LOS ANGELES – O filme Missão Impossível – Nação Secreta, com Tom Cruise, dominou as bilheterias dos cinemas norte-americanos neste fim de semana, com a impressionante arrecadação de 56 milhões de dólares em 3.956 salas de cinema.

O lucrativo filme dos estúdios Paramount/Skydance abocanhou 20,3 milhões de dólares nas bilheterias somente na sexta-feira, marcando um recorde para a estreia da ousada franquia –e sinalizando que Cruise ainda tem muita estrela. Já no sábado, a arrecadação nos cinemas foi de 19,7 milhões de dólares.

O quinto filme da série, escrito e dirigido por Chris McQuarrie, mostra Tom Cruise encarando um time de agentes especiais conhecido como Sindicato. Simon Pegg, Jeremy Renner e Rebecca Ferguson também estão no longa.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nação Secreta teve resultado nas bilheterias entre sexta-feira e domingo cerca de três vezes maior do que o remake do filme “Férias Frustradas”, que gerou 14,9 milhões de dólares em ingressos em 3.411 salas de cinema. A comédia, lançada na quarta-feira, resultou em 21,2 milhões de dólares em bilheteria nos cinco dias –abaixo dos cerca de 30 milhões previstos.

Já o terceiro fim de semana do filme Homem-Formiga, dobradinha da Disney com a Marvel, arrecadou 12,6 milhões de dólares em 3.322 salas de cinema neste fim de semana, além de um total de 132,1 milhões de dólares em território norte-americano.

“Minions”, filme da Universal que já está em sua quarta semana em cartaz, veio logo atrás, com 12,2 milhões de dólares em bilheterias de 3.575 salas, aumentando para 287,3 milhões de dólares o total ganho em ingressos.

Por outro lado, a comédia da Sony Pixels, com Adam Sandler, teve queda de 57 por cento nos números nas bilheterias, agora arrecadando 10,4 milhões de dólares em 3.725 cinemas — 45,6 milhões ao todo, ao longo de 10 dias de filme em cartaz. (REUTERS)