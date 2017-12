MIS vai vender ingressos antecipados para a mostra ‘Truffaut: Um Cineasta Apaixonado’

A partir da próxima terça-feira, 30, às 12h, o MIS vai disponibilizar ingressos antecipados para acesso à exposição Truffaut: um cineasta apaixonado, que entra em cartaz no dia 14 de julho.

Com valores de R$16,00 e R$8,00 (meia-entrada), quem quiser pode adquirir o ingresso antecipado via site ou aplicativo da Ingresso Rápido. Os bilhetes estarão disponíveis para visitação entre os dias 15 de julho e 2 de agosto.

Truffaut: um cineasta apaixonado ficará no MIS entre os dias 14 de julho e 18 de outubro. De acordo com o museu, a mostra revela o rico trabalho do cineasta francês considerado em todo o mundo uma das principais figuras da Nouvelle Vague.

Sob curadoria de Serge Toubiana, diretor geral da Cinemateca Francesa, a exposição apresenta mais de 600 itens, como desenhos, fotos, objetos, livros, revistas e roteiros com anotações, além de trechos de filmes e entrevistas do cineasta. Enquanto na montagem de Paris apresentava a vida e obra de Truffaut em uma ordem cronológica, a montagem paulistana revela Truffaut por meio do cinema.

Os ingressos antecipados somente valerão para o dia agendado na compra, e não terão ressarcimento caso o visitante não compareça. Estudantes, professores da rede pública, idosos e pessoas com deficiência têm direito à meia-entrada. Mesmo com o ingresso antecipado, o visitante fica sujeito à fila de entrada da exposição.