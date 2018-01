MIS-SP vai começar a vender ingressos para exposição inédita sobre Silvio Santos

O MIS-SP vai começar a vender ingressos para a exposição Silvio Santos Vem Aí! nesta terça-feira, 18, às 12h. Inédita e concebida inteiramente pelo Museu da Imagem e do Som de São Paulo, a mostra abre em dezembro de 2016.

Os ingressos disponíveis para compra online serão para as duas primeiras semanas da exposição – dias 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16 e 17 de dezembro, com hora marcada (de quarta a sexta, das 11h às 20h; e sábados das 10h às 21h). As entradas podem ser adquiridas pelo site do Ingresso Rápido por R$30 (com meia-entrada).

Silvio Santos Vem Aí! traça um paralelo da trajetória de Silvio com a evolução do sistema de rádio e televisão brasileiros, de acordo com um comunicado divulgado pelo MIS. Com expografia imersiva, a exposição retrata momentos da carreira do apresentador e detalhes da sua trajetória como comunicador por meio da apresentação de materiais inéditos do seu acervo pessoal, assim como depoimentos, fotos, vídeos, entre outros, cedidos exclusivamente para a exposição.

O MIS destaca que esta é uma exposição totalmente elaborada e concebida pelo Museu, assim como Castelo Rá-Tim-Bum – A Exposição.