MIS mostra fotos de Marcos Muniz

O fotógrafo paulista Marcos Muniz expõe sua série Entre Muros e Ideias, no MIS (Avenida Europa, 158, telefone 2117-4777), a partir desta quarta-feira, 11, às 19 horas.

A mostra é parte do programa Nova Fotografia 2012 e tem foco no convívio entre palestinos e israelenses nas cidades de Tel-Aviv, Jerusalém e Belém. Esta é a quinta mostra do ano, na série de exposições dos selecionados para o programa, que coloca o museu à disposição de novos fotógrafos com trabalhos inéditos.

Os interessados em participar do programa para o ano de 2013 podem se inscrever até amanhã, gratuitamente, no site do MIS: www.mis-sp.org.br.

