‘Minions’ bate ‘Toy Story 3’ e é a segunda animação com maior bilheteria

Minions ultrapassou Toy Story 3 e se tornou o segundo filme de animação de maior bilheteria de todos os tempos. O longa, que estreou nos cinemas em junho, já arrecadou US$ 1.080 bilhão nas bilheterias globais. A terceira parte de Toy Story somou US$ 1,060 bilhão.

Frozen, da Disney, no entanto, continua no topo da lista. O longa sobre as irmãs Elsa e Anna bateu o recorde com US$ 1,270 bilhão – garantido a 8ª maior bilheteria do cinema.

Embora não tenha sido anunciada uma sequência para Minions, as criaturas estão certas para voltarem aos cinemas em Meu Malvado Favorito 3, no final de 2017.