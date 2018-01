‘Minha Mãe É Uma Peça 2’ ultrapassa ‘Os Dez Mandamentos’ e bate recorde histórico

Minha Mãe É Uma Peça 2, de Paulo Gustavo, bateu um recorde histórico e se tornou o filme nacional com maior bilheteria na história do cinema no Brasil. Os dados são do site especializado Filme B.

Até a última terça, 7, o filme levantou R$117,295 milhões, superando Os Dez Mandamentos, que arrecadou R$116,4 milhões no ano passado. Foram 8,8 milhões de pessoas nos cinemas.

Minha Mãe 2 segue em cartaz em 448 salas, mas deve perder espaço para Cinquenta Tons Mais Escuros, que estreia nesta quinta-feira, 9. Já são 8 semanas em cartaz.