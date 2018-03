Milton Nascimento faz show gratuito em São Paulo em setembro

Milton Nascimento vai se apresentar gratuitamente em São Paulo no dia 13 de setembro na área externa do Auditório Ibirapuera. O show faz parte do Samsung E-Festival Canção, que no ano passado contou com a participação de Gilberto Gil ao lado da banda General BoniMores. Na ocasião, a apresentação atraiu mais de 40 mil pessoas.

Em agosto de 2014, Milton Nascimento passou mal enquanto se apresentava ao lado de Criolo, no HSBC Brasil, em São Paulo. O músico sofreu uma queda de pressão, ocorrida durante a performance da música Ponta de Areia, uma de suas canções mais conhecidas.

No início deste ano, o artista também cancelou seu show no Festival de Maceió. Segundo a Prefeitura, a produção do cantor informou que o show foi cancelado por recomendações médicas.