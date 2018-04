Millie Bobby Brown, de ‘Stranger Things’, estará no próximo ‘Godzilla’

Em seu primeiro papel no cinema, a estrela de Stranger Things, Millie Bobby Brown, vai participar do próximo Godzilla, a sequência da produção da Legendary de 2014, segundo o The Hollywood Reporter.

O projeto é dirigido por Michael Dougherty, e co-escrito por Zach Shields, seu parceiro no filme de terror Krampus. Detalhes do plot e dos personagens não foram divulgados.

Brown apareceu em séries como Once Upon a Time e Grey’s Anatomy antes de conseguir o papel em Stranger Things, no ano passado, e virar sensação em Hollywood.