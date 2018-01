Miley Cyrus afirma que Katy Perry escreveu ‘I Kissed a Girl’ para ela

Em entrevista à rádio WKTU’s, a irreverente Miley Cyrus afirmou que a canção I Kissed a Girl, de Katy Perry, foi inspirada nela.

Sempre brincalhona, disse que “Katy é minha amiga há muito tempo. Na verdade, a gente se deu conta que, no ano que vem, vamos completar dez anos de amizade. Acho que ela é a amiga que conheço há mais tempo, o que é muito, muito estranho”.

Miley então confessou que a amiga Katy escreveu a música I Kissed a Girl, que fala de uma mulher que gosta de beijar outra mulher, foi inspirada nela.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Quando ela lançou I Kissed a Girl, eu estava fazendo o filme da Hannah Montana, e eu a ouvi no rádio. Eles perguntaram: ‘Sobre quem você escreveu isso?’. Ela respondeu que tinha sido sobre mim! No momento eu estava no carro do meu pai e comecei a gritar e pular como uma pirada!”, contou a animada garota.