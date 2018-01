Mike Patton está bem e ri da tentativa furada de saltar do Palco Mundo

Mike Patton dá risada da tentativa frustrada de mergulhar no público na última sexta-feira, 25, durante o início da performance da banda dele, o Faith No More, justamente no retorno ao festival que consagrou o grupo em território nacional, em 1991.

O Estado apurou com o empresário da banda que o músico sentiu dores depois que a adrenalina que corria nas veias dele durante o show abaixou, mas que após exames em uma ambulância, nada de mais grave foi constatado. A informação é que neste sábado, 25, ele já não sente mais nada e dá risada ao lembrar do fato.

O rosto de Patton assim que levantou-se da queda, aparentemente desnorteado, assustou os fãs da banda. Ainda assim, o grupo seguiu o show, mesmo que o vocalista aparentasse mancar no palco.