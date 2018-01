Mick Jagger pergunta pelas redes sociais o que fãs querem ouvir no Brasil

Em português, as redes sociais do vocalista dos Rolling Stones disseram: “Nós estamos indo para a América do Sul na próxima semana! Quais musicas vocês gostariam que tocássemos na turnê? E quem vai aos shows?!”

No Facebook, a canção mais curtida é Beast of Burden (do álbum Some Girls, de 1978) – outros clássicos da banda, como Time is on my Side, Dead Flowers, Under my Thumb, Sympathy for the Devil, também estão nos comentários mais curtidos na página de Mick Jagger.

Veja:

We’re heading to South America next week! What songs do you want us to play on tour? And who’s coming to the shows?!#StonesAméricaLatina Publicado por Mick Jagger em Segunda, 25 de janeiro de 2016

Nós estamos indo para a América do Sul na próxima semana! Quais musicas vocês gostariam que tocássemos na turnê? E quem vai aos shows?! — Mick Jagger (@MickJagger) 25 janeiro 2016

