Douglas e Damon em cena do telefilme

Confirmando o favoritismo, Michael Douglas é o Melhor Ator em Minissérie ou Telefilme pelo barroco Minha Vida Com Liberace, de Steven Soderbergh. “Um dia ele me perguntou se eu algum dia tinha pensado em Liberace. Eu disse que nunca. E o projeto ficou de lado. Eu, paranoico que sou, fiquei pensando se tinha deixado algo especial de lado. E dez anos depois este presente maravilho vem para mim”, declarou o ator, que está irreconhecível no papel do pianista Antonio Liberace. “Estou muito feliz. Tenho de agradecer a todos, mas especialmente a duas pessoas. Primeiro a Matt Damon (que divide a cena do filme com Douglas), o mais bravo talento com quem já trabalhei. E a Steven, que é um diretor tão especial. É diretor, câmera, editor… Agradeço muito.”