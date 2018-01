Metallica divide palco com Neil Young e faz cover de The Clash em evento beneficente; assista

Banda se apresentou pela primeira vez no anual Bridge School Benefit, na Califórnia

Prestes a lançar um novo disco, Hardwired… to Self-Destruct, que chega no dia 18 de novembro, o Metallica deu um tempo nos últimos preparativos para o lançamento do álbum para participar de um evento beneficente. E o fez em grande estilo, ao lado de Neil Young e com direito a cover de The Clash.

A banda participou pela terceira vez do anual Bridge School Benefit, evento realizado por Young criado para reunir fundos para a escola que se dedica a cuidar de crianças com necessidades especiais, neste sábado, 22.

Ao lado de Young, o Metallica tocou um cover de Mr Soul, de Bufallo Springfield. Assista:

O show trouxe outras surpresas, como Hero of the Day, faixa do disco Load, tocava pela primeira vez desde 1999.

O grupo mostrou ainda canções como Whiskey in a Jar, Seek & Destroy, Bleeding Me e uma nova versão de Hardwired, primeiro single do novo disco, todas em formato acústico. O repertório incluiu um cover de Clampton, da inglesa The Clash, executada pela banda pela primeira vez ao vivo.

Assista abaixo: