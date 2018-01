Meryl Streep e Karl Lagerfeld trocam farpas por causa de vestido para o Oscar

A atriz Meryl Streep acusou, no sábado, 25, de o estilista Karl Lagerfeld ter intenção de estragar sua noite na cerimônia de premiação do Oscar, neste domingo, 26. Isso porque Lagerfeld anunciou, na semana passada, que a atriz, que pedira à Maison Chanel, da qual o alemão é diretor artístico, a criação de um modelo para usar na grande festa do cinema, desistiu da ideia motivada por uma oferta por outra marca.

Segundo ele, a atriz teria adorado um modelo cinza e até pedira para diminuir o decote. Meryl, no entanto, teria mudado de ideia, segundo Lagerfeld, porque seus assessores teriam encontrado um estilista que pagaria a atriz para usar o seu modelo. A declaração do estilista foi dada à WWD, publicação especializada em moda.

Meryl, que concorre por Florence: Quem É Essa Mulher?, sua 20ª indicação ao Oscar, desmentiu a história, além de afirmar que considera antiético qualquer atriz receber dinheiro para usar um vestido em tapetes vermelhos.

“Karl Lagerfeld, um proeminente estilista, me difamou, e também a minha estilista e ao ilustre designer cujo vestido decidi usar”, disse ela ao E! News. “Aquela publicação (WWD) não checou a informação e, ao divulgá-la, tornou mundial a difamação, o que vem manchando minha participação na festa do Oscar, por ocasião do meu recorde de 20 indicações, honra que foi eclipsada aos olhos da mídia, de meus colegas e do público. Levo isso a sério e a declaração ‘genérica’ de Mr. Lagerferld de que estaria arrependido por essa ‘controvérsia’ não representou de fato um pedido de desculpas. Ele mentiu, publicou a mentira e eu ainda continuo esperando.”