Menudos tocam em São Paulo no dia 12 de setembro

Começaram nesta semana as vendas de ingressos para o show dos Menudos. A famosa boy band, criada em 1977, vai se apresentar no dia 12 de setembro, na Arena Anhembi, na zona norte de São Paulo. Formada por Johnny Lozada, René Farrait, Ricky Meléndez, Ray Reyes, Miguel Cancel e Charlie Massó, a banda retornará aos palcos da capital paulista.

Os Menudos, que alcançaram enorme sucesso há 30 anos, esperam receber mais de 10 mil pessoas no Anhembi. O valor dos ingressos varia entre R$ 75 e R$ 350. A turnê El Reencuentro, que começou em maio e marcou o retorno do grupo aos holofotes, será apresentada em apenas duas capitais do Brasil: São Paulo e Belém.

No repertório, estão hits como Não se Reprima, Quero Ser, Sobe em Minha Moto e Hoje a Noite Não Tem Luar. O primeiro lote de ingressos para o show já acabou. As entradas estão sendo vendidas no site www.compreingressos.com.br e variam de R$ 75 a R$ 350.