Membro da Comissão da Verdade vence prêmio de literatura por biografia de Fernando Pessoa

estadão.com.br

O escritor pernambucano José Paulo Cavalcanti Filho venceu nesta quinta-feira, 27, o Prêmio José Ermírio de Moraes de 2012, pelo livro Fernando Pessoa – uma quase autobiografia. “É a mais importante biografia de Pessoa, desfazendo equívocos de décadas em torno do homem”, afirmou Marcos Vilaça, ex-Presidente da ABL.

O prêmio, no valor de R$ 75 mil, já foi concedido a autores como Décio de Almeida Prado e Luiz Felipe de Alencastro. Cavalcanti Filho é advogado, formado pela UFPE, e foi secretário-geral do Ministério da Justiça no governo José Sarney. Ele ocupa a cadeira 27 na Academia Brasileira de Letras, e atualmente integra a Comissão da Verdade e é consultor da Unesco no Banco Mundial.