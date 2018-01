O prêmio de melhor atriz em série dramática ficou com Robin Wright, por seu trabalho em ‘House of Cards’. Suas concorrentes eram Julianna Margulies (‘The good wife’); Tatiana Maslany (‘Orphan black’); Taylor Schilling (‘Orange is the new black’); e Kerry Washington (‘Scandal’).

