Mel Gibson participa de brincadeira e acaba sem barba

O ator Mel Gibson proporcionou momentos engraçados ao participar do programa de Jimmy Kimmel na última quinta-feira, 5. Ele, que aparece com barba e cabelos gigantescos, foi convidado para uma brincadeira com um fã que não cortava o cabelo há mais de três anos.

O convite surgiu depois que o astro declarou que era ele quem cortava os fios dos filhos. Com uma máquina na mão, Gibson escolheu raspar só a parte de cima do cabelo do rapaz, deixando a parte de trás intacta.

Ele começa com um corte bem no meio da cabeça do rapaz. Depois ele parte para o restante. Para se vingar do que o ator fez, o jovem usou a máquina para tirar a barba de Gibson, o que divertiu a plateia. Sem dó, ele passa o aparelho nas laterais e no centro do queixo, deixando um bigode gigante.