Megadeth revela primeira música com Kiko Loureiro

O Megadeth revelou nesta sexta-feira, 1º, a primeira música inédita da banda após a entrada do guitarrista brasileiro Kiko Loureiro. Fatal Illusion será lançada como single no dia 16 de outubro e estará no 15º álbum da carreira do grupo. Ainda sem título, o sucessor de Super Collider (2013) está previsto para ser lançado ainda este mês.

A despedida de Kiko Loureiro do Angra aconteceu na semana passada, no Palco Sunset do Rock in Rio. Durante o show, o guitarrista Rafael Bittencourt anunciou que Marcelo Barbosa, da banda Almah, será o substituto de Loureiro. Barbosa foi convocado ao palco e tocou junto com a banda o hit Carry On.