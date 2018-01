Megadeth confirma show em São Paulo em outubro

O Megadeth confirmou um show em São Paulo, no Espaço das Américas, no dia 31 de outubro deste ano. Dave Mustaine, Kiko Loureiro e companhia chegam com o disco Dystopia na bagagem, que levou um Grammy em 2017.

Os ingressos serão disponibilizados na próxima segunda-feira, dia 10, e custam entre R$200 (pista) e R$400 (mezanino), com direito a meia-entrada.

As entradas podem ser adquiridas no Espaço das Américas (Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda – SP – de segunda a sábado das 10h às 18h – sem taxa de conveniência) ou no site da Eventim (eventim.com.br).

O Megadeth já vendeu mais de 50 milhões de discos no mundo ao longo de 34 anos de atividade.

MEGADETH

Data: 31 de outubro de 2017 (terça-feira)

Abertura da casa: 19h30

Início do show: 22h

Censura: 18 anos

Local: Espaço das Américas ( Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda – São Paulo – SP)

Capacidade da casa para este evento: 8.000

Ingressos: Pista Premium: Lote 1- Inteira R$360,00 /Meia entrada R$180,00. Pista: Lote 1- Inteira R$200,00 /Meia entrada R$100,00. Mezanino: Inteira R$ 400,00/ Meia entrada R$200,00