Médico que operou perna fraturada de Dave Grohl participa do show do Foo Fighters

Dave Grohl, vocalista do Foo Fighters, parece estar se virando bem mesmo com a perna engessada. No último domingo, 19, durante a apresentação da banda norte-americana no Fenway Park, em Boston, o artista convidou o médico que fez sua cirurgia para participar do show. Bem à vontade nos microfones, Lew Schon cantou a canção Seven Nation Army, clássico do White Stripes. “Caramba, esse é o meu médico. Que bravo!”, brincou Grohl.

O músico cancelou várias apresentações do Foo Fighters na Europa após cair do palco na Suécia e fraturar a perna. Na ocasião, ele divulgou um texto em que lembra o acidente e fala da cirurgia em que colocou seis pinos de metal na perna.

No texto divulgado no site da banda, ele falou sobre a queda do palco em Gotemburgo, na Suécia, no Estádio Ullevi. “A cirurgia correu bem. (…) Agora aqui estou com seis pinos de metal na minha perna”. Ele diz que a queda provocou um deslocamento no tornozelo e quebrou sua fíbula “como velho um par de pauzinhos de comida chinesa”. Dave Grohl pediu desculpas aos fãs e prosseguiu o show do Foo Fighters. Vários fãs publicaram imagens e vídeos do cantor comentando o acidente no palco.