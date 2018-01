‘Maze Runner: A Cura Mortal’, filme que encerra a franquia, ganha primeiro trailer

Depois de muita espera, os fãs da saga cinematográfica Maze Runner já podem conferir o trailer do terceiro e último filme da série, A Cura Mortal.

O trailer relembra os dois primeiros filmes e traz os protagonistas querendo voltar ao labirinto para descobrir todos os segredos que ainda assombram o mundo.

A Cura Mortal chega com atrasos aos cinemas por conta de um acidente no set com a estrela da franquia, o ator Dylan O’Brien, que, na época, sofreu ferimentos graves, o que paralisou as gravações. Dylan já está recuperado e estrela também O Assassino: O Primeiro Alvo, com Michael Keaton, que já está em cartaz nos cinemas brasileiros.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Maze Runner: A Cura Mortal deve estrear no Brasil apenas em 2018.