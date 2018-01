Matthew Perry, de ‘Friends’, diz que não se lembra de três anos das filmagens por causa do abuso de álcool e drogas

O ator Matthew Perry não esconde o seu conturbado passado nos tempos das filmagens de Friends. Recentemente ele voltou a falar sobre os problemas com drogas e álcool. Questionado sobre o episódio que menos gostava da série, o ator disse: “Eu acho que a resposta é ‘Eu não me lembro de três anos da série’. Então nenhum episódio entre a terceira e sexta temporada. Em alguns momentos eu realmente estava fora de mim”, disse em entrevista ao BBC Radio 2.

Perry se prepara para a peça The End of Longing, com estreia marcada para fevereiro, em Londres. A apresentação foi o motivo pelo qual o ator não conseguiu se juntar ao resto do elenco no especial da NBC.

Em entrevista à People, em 2013, o ator disse que abusava de remédios prescritos e álcool antes de começar sua recuperação. “Eu era um cara extremamente narcisista, só pensava em mim, e isso mudou”, afirmou. A série Friends teve ao todo 236 episódios ao longo de suas dez temporadas. Elas foram exibidas originalmente nos Estados Unidos entre setembro de 1994 e maio de 2004.