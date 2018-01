Matthew McConaughey é o melhor ator dramático por Clube de Compras Dallas

Matthew McConaughey levou um inesperado, mas merecido Globo de Ouro pelo dramático e forte Clube de Compras Dallas. “Foi inesperado, mas aceito com todo respeito. Obrigado! Este filme foi rejeitado 86 vezes, mas há cinco anos encontramos as pessoas certas, que injetaram dinheiro. Estou tão feliz! Fui rejeitado tantas vezes que em uma hora como esta quero agradecer”, disse o ator, que no filme vive o cowboy Ron Woodroof, que, depois de descobrir ser HIV positivo, passa a levar ilegalmente remédios para Aids para os EUA e ajudar pacientes que precisam dos medicamentos.

“Quero agradecer à minha mãe por uma razão muito simples: quando eu estava crescendo a gente não assistia televisão. Ela me disse: ‘Não assista, vai lá e faça isso você mesmo’. E eu fui tentar ser ator. Agradeço também à minha esposa Camila (a modelo brasileira Camila Alves), que me suporta este tempo todo. Mas ela realmente me põe pra fora da casa e diz: vai trabalhar, meu rei.’ Este filme é a respeito de viver.”