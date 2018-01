Matt Damon vai estrelar filme sobre a Muralha da China

Matt Damon será o protagonista de The Great Wall, filme sobre a construção da Muralha da China com direção de Zhang Yimou (O Clã das Adagas Voadoras). Willem Dafoe e Pedro Pascal estão no elenco, ao qual se juntam atores chineses como Andy Lau, em seu primeiro filme fora de seu país de origem, e Jing Tian. A ideia do longa veio do diretor da Legendary Pictures, Thomas Tull, e do roteirista Max Brooks (Guerra Mundial Z).

O roteiro de The Great Wall é assinado por Doug Miro, Carlo Bernard, Ed Zwick, Marshall Herskovitz e Tony Gilroy. O longa tem previsão de ser filmado no final deste mês, para lançamento no ano que vem. A Legendary East, braço da produtora cuja intenção é produzir blockbusters na China, distribuirá o filme.