Mastodon e De La Tierra são as novas atrações do Rock in Rio

Os grupos Mastodon e De La Tierra foram confirmados como atrações do Rock in Rio. As bandas se apresentam em 25 de setembro no Palco Mundo, mesmo dia em que tocam Faith no More e Slipknot.

O De La Tierra é um projeto de músicos latinos formado por Andreas Kisser (guitarra do Sepultura), Andrés Giménez (guitarra e vocal do A.N.I.M.A.L), Sr. Flávio (baixo e vocal do Los Fabulosos Cadillacs) e Alex González (baterista do Maná). Já o Mastodon lançou seis álbuns, inclusive Once more round the sun (2014), cuja faixa High road foi indicada ao último Grammy.

Na semana passada, a organização do Rock in Rio confirmou nomes de peso para o festival, como o Metallica e o Queen, com Adam Lambert no comando dos vocais. A edição deste ano do Rock in Rio será realizada nos dias 18, 19, 20, 24, 25, 26 e 27 de setembro e, além das bandas citadas, também contará com apresentações do grupo norueguês A-Ha e de estrelas da música pop como Katy Perry e John Legend.

Este será o sexto Rock in Rio em terras cariocas, depois das edições de 1985, 1991, 2001, 2011 e 2013. O festival também já teve seis edições em Portugal (2004, 2006, 2008, 2010, 2012 e 2014) e três na Espanha (2008, 2010 e 2012).

Para comemorar os 30 anos do Rock in Rio em 2015, os organizadores também organizaram uma edição em Las Vegas, que acontece em maio, a primeira nos Estados Unidos.

Ingressos. Começou ontem o cadastro dos ingressos adquiridos na pré-venda para o Rock in Rio. A pré-venda esgotou cem mil ingressos em novembro de 2014, quando poucas atrações tinham sido divulgadas.

Quem comprou o Rock in Rio Card pode escolher uma das datas para comparecer ao festival no site da Ingresso.com. A escolha deve ser feita até o dia 2 de abril, data provável em que se inicia a venda oficial de ingressos. Cada cliente pode associar até quatro “cards”, sendo no máximo uma meia-entrada.

Atrações confirmadas até agora

De La Tierra

Mastodon

Queen

Metallica

Queens Of The Stone Age

Slipknot

Faith No More

System Of A Down

A-Ha

Katy Perry