Masp vai abrir no carnaval

O Masp abrirá, em caráter excepcional, nesta segunda e terça-feira de carnaval. Além das obras clássicas do Acervo do Museu e dos vencedores do Prêmio Masp Mercedes-Benz de Artes Visuais, os visitantes poderão apreciar a obra Mulher de Azul Lendo Uma Carta, do holandês Johannes Vermeer, que será prorrogada por mais dois dias, resultado da parceria do Masp com o Rijksmuseum. O museu ficará aberto de sexta à Quarta-feira de Cinzas, das 10 às 18 horas. O Masp fica na Av. Paulista, 1.578. Os ingressos custam R$ 15, R$ 7 (estudantes) – crianças até 10 anos e adultos acima de 60 anos não pagam. Às terças, o acesso é gratuito a todos.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.