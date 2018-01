Marvel terá mais duas séries de TV inspiradas no universo ‘X-Men’

Marvel e Fox se uniram para produzir duas novas séries para os canais FX e Fox. Bryan Singer, produtor do filme X-Men: Dias de um Futuro Esquecido e produtor executivo das séries House, M.D. e Dirty Sexy Money será o produtor executivo de Legion (para FX) e de Hellfire (para Fox).

Para a série do FX, que já tem episódio piloto encomendado, Singer terá Noah Hawley (Fargo) ao seu lado como produtor executivo e também como roteirista. Legion vai contar a história de David Haller, que apareceu nos quadrinhos pela primeira vez em 1985, e é filho do professor Charles Xavier com Gabrielle Haller. Mutante como o pai, ele é diagnosticado como esquizofrênico ainda na adolescência.



Já Hellfire, encomendada para a Fox, ainda é um projeto em desenvolvimento e seu título é provisório, mas o script inicial será escrito por Patrick McKay e JD Payne (Star Trek 3). Hellfire será ambientada nos anos 1960 e vai acompanhar um agente especial que descobre o “Clube do Inferno”, uma sociedade clandestina composta por milionários que querem dominar o mundo.

A Marvel já tem duas séries em exibição na emissora americana ABC (Agents Of S.H.I.E.L.D. e Agent Carter), além da primeira temporada de Demolidor, já disponível no Netflix e pelo menos outras duas séries a serem exibidas pelo streaming.