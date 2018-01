Marvel lança quadrinhos com nova heroína inspirada no Chapolin Colorado; veja imagens

A Marvel Comics está lançando um novo volume da sua série Champions e, uma nova personagem, vem chamando bastante a atenção. É a heroína Red Locust, que parece bem familiar.

Criada pelo cartunista mexicano Humberto Ramos em parceria com Mark Waid, a personagem é uma homenagem ao Chapolín Colorado, clássica criação do ator mexicano Roberto Bolaños.

Fernanda Ramírez, a personagem, tem semelhanças com o Chapolín tanto no seu uniforme vermelho e amarelo quanto no nome. Em português, Red Locust significa algo como “gafanhoto vermelho”, praticamente o mesmo significado de Chapulín Colorado, que faz referência a uma espécie de gafanhoto comum no México.

Champions 9 introduces a new hero called Red Locust and I already love her. Thanks @humberto_ramos @AlannaWrites Excited for the Empire arc! pic.twitter.com/Hz9gq3tym3 — Jose Cardenas (@Nowayjosecarden) June 7, 2017

Em entrevista ao site mexicano Cronica, há poucas semanas, Ramos afirmou que só seguiu com a ideia após falar com a filha de Roberto Bolaños. “Nós consultamos a Marvel e então falamos com Paulina Gómez Fernández”, explicou. “Quero que fique claro que esta é uma homenagem à maestria de Chespirito, uma manifestação de amor ao México.”

Ramos disse ainda que “é importante demostrar que a equipe dos Champions falam com diferentes culturas, idiomas e raças.”

Na mesma entrevista, Mark Waid afirmou que houve um cuidado com esta nova equipe dos quadrinhos para que não parecesse que mais uma vez apenas os Estados Unidos seriam os responsáveis por salvar o mundo.

“Os papéis foram responsáveis por inspirar uma troca, o heroísmo de qualquer pessoa, sem importar o seu país”, explicou Waid, que revelou ainda que virá por aí nos quadrinhos um crossover de Champions com Os Vingadores.