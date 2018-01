Marty McFly e Dr. Brown, de ‘De Volta para o Futuro’, participam de talk show nos EUA; veja

Bem, todo mundo sabe que ontem (quarta-feira, 21) foi o ‘Back to the Future Day’, o dia em que Marty McFly (personagem de Michael J. Fox em De Volta para o Futuro II) chega ao “futuro”.

Na noite de quarta, Fox e o ator Christopher Llyod (que interpreta o professor Brown, da série) participaram do Jimmy Kimmel Live… e eles parecem não muito impressionados com o futuro. Veja (em inglês):

Ao chegar no estúdio com o famoso Delorean da série, Fox diz: “todas essas pessoas devem ter chegado aqui com seus carros voadores”. Quando o apresentador o interrompe dizendo que ainda não chegamos lá em termos tecnológicos, e lista as outras invenções do filme que não deram certo, o ator responde: “bem, o que vocês têm feito nos últimos 30 anos?”.

“Bem, nós inventamos essa coisa chamada ‘cronut’, que é parte croissant, parte donut, e é bem gostoso”, diz Kimmel, para um abismado Dr. Brown.

“É, parece que 2015 meio que é uma b…”, responde Marty. Em seguida, o apresentador tira uma selfie com os dois. “É assim que documentamos eventos importantes nas nossas vidas”, diz Kimmel.

“As pessoas estão nos assistindo agora na TV, mas provavelmente a maioria vai assistir em seus telefones no banheiro amanhã”, brinca o apresentador em um momento.